«Всё по графику»: россиянам начали рассказывать сказки после проблем с бензином

В регионах России власти отчаянно пытаются успокоить жителей, обеспокоенных дефицитом топлива на некоторых заправках. Чиновники уверяют, что бензина хватает, несмотря на удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре страны.

Как власти успокаивают население

Губернаторы от северных до южных регионов выступили с успокаивающими заявлениями после того,, как россияне в соцсетях начали жаловаться на проблемы с топливом, пишет Bloomberg.

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Поставки осуществляются по графику, никакого дефицита нет,

– заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Более того, он добавил, что отдельные жалобы жителей региона являются единичными случаями и «не отражают общей ситуации».

В Белгородской области временный руководитель региона Александр Шуваев также был вынужден отреагировать на сообщения о нехватке топлива.

Местные жители писали в соцсетях, что один из поставщиков прекратил продажу бензина в канистрах. Ситуация настолько обеспокоила людей, что попала даже в местные СМИ.

Ситуация с бензином не является уникальной только для нашего региона. Однако мы ищем решение, – заверил Шуваев.

В Краснодарском крае служба реагирования на чрезвычайные ситуации также пыталась успокоить население. Там подчеркнули, что прекратили продажу топлива лишь 15 из более чем тысячи АЗС региона, и то якобы временно.

Власти Воронежской и Ростовской областей, где в совокупности проживает более шести миллионов человек, также были вынуждены опровергать информацию о дефиците бензина.

Аналитики говорят, что подобные заявления губернаторов свидетельствуют о растущем беспокойстве в высших эшелонах власти по поводу возможных социальных волнений. Особенно нервничают политики в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре.

Это также напоминает протесты из-за цен на топливо,, охватившие отдельные регионы России в 2018 году,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Сегодня война, которая раньше казалась далекой, все больше затрагивает рядовых россиян, поскольку украинские дроны достигают целей все глубже в России. Стоимость жизни стремительно растет, а теперь ко всем проблемам добавился еще и топливный кризис. Дефицит бензина растет,, а цены с начала года уже выросли на 5,6%.