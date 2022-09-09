Куда исчез доллар: в Украине наблюдают дефицит валюты
Причиной недавнего стремительного взлета курса доллара стало отсутствие его в обменниках. Почему в Украине наблюдается дефицит доллара и как это решат, читайте в материале.
Сергей Фурса, инвестиционный банкир и экономист, рассказал 24 каналу, что подорожание доллара – это была техническая проблема с наличием валюты, которой было мало в обменниках.
Читайте также Эксклюзивная акция: где взять стартовый капиталНапоминаем! 8 сентября доллар стремительно взлетел к новому максимуму. Валюта отошла от психологически отметки в 40 гривен и даже пересекла новый уровень в 41 гривну.
Доллар в дефиците
Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, сообщает, что дефицит наличной валюты сформировался не за один день, но в последние дни проблема обострилась.
Скорее всего, у одного из основных поставщиков наличных долларов и евро возникли временные логистические трудности. Как только рынок почувствовал, что банкнот физически не хватает, курс на сером рынке стремительно пошел вверх.
Экономист Сергей Фурса отмечает, что технические проблемы с наличием доллара в обменниках привели к дефициту, а он в свою очередь привел к росту цены.
Национальный банк Украины уже предоставил банкам 100 миллионов долларов наличных денег, чтобы те имели, что продавать. Это означает, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
До темы Доллар стремительно взлетел к новому максимуму: какой курс в обменниках
Что будет с гривной
Экономист подчеркнул, что гривна сейчас не ослабла. Именно сейчас предпосылок для этого нет.
Разумеется, пока идет война будет давление на национальную валюту, но сейчас как раз положительная ситуация,
– подчеркнул инвестиционный банкир.
По словам Сергея Фурсы, резервы Национального банка за август выросли, ведь поступила финансовая помощь на 6 миллиардов долларов.
Какой курс 9 сентября
- По данным Минфина, 9 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке (-20 копеек против 8 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,45 гривны за доллар (-17 копеек).
- Евро банки покупают за 40 гривен (15 копеек), а продают в среднем за 40,99 гривны за евро (24 копейки);