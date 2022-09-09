Сергій Фурса, інвестиційний банкір та економіст, розповів 24 каналу, що подорожчання долара – це була технічна проблема з наявністю валюти, якої було мало в обмінниках.

Читайте також Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капітал

Нагадуємо! 8 вересня долар стрімко злетів до нового максимуму. Валюта відійшла від психологічно позначки в 40 гривень та навіть перетнула новий рівень у 41 гривню.

Долар в д ефіциті

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, повідомляє, що дефіцит готівкової валюти сформувався не за один день, але останніми днями проблема загострилася.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Скоріш за все в одного з основних постачальників готівкових доларів та євро виникли тимчасові логістичні труднощі. Як тільки ринок відчув, що банкнот фізично не вистачає, курс на сірому ринку стрімко пішов вгору.

Економіст Сергій Фурса зазначає, що технічні проблеми з наявністю долара в обмінниках призвело до дефіциту, а він своєю чергою призвів до зростання ціни.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір та економіст Національний банк України вже надав банкам 100 мільйонів доларів готівки, аби ті мали, що продавати. Це означає, що найближчим часом ситуацію буде виправлено.

До теми Долар стрімко злетів до нового максимуму: який курс в обмінниках

Що буде з гривнею

Економіст наголосив, що гривня нині не ослабла. Саме зараз передумов для цього немає.

Зрозуміло, поки йде війна буде тиск на національну валюту, але зараз якраз позитивна ситуація,

– підкреслив інвестиційний банкір.

За словами Сергія Фурси, резерви Національного банку за серпень зросли, адже надійшла фінансова допомога на 6 мільярдів доларів.

Який курс 9 вересня

За даними "Мінфіну", 9 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі (-20 копійок проти 8 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,45 гривні за долар (-17 копійок).

Євро банки купують за 40 гривень (+15 копійок), а продають в середньому за 40,99 гривні за євро (+24 копійки);

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції