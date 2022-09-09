Сергей Фурса, инвестиционный банкир и экономист, рассказал 24 каналу, что подорожание доллара – это была техническая проблема с наличием валюты, которой было мало в обменниках.

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Доллар в дефиците

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, сообщает, что дефицит наличной валюты сформировался не за один день, но в последние дни проблема обострилась.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Скорее всего, у одного из основных поставщиков наличных долларов и евро возникли временные логистические трудности. Как только рынок почувствовал, что банкнот физически не хватает, курс на сером рынке стремительно пошел вверх.

Экономист Сергей Фурса отмечает, что технические проблемы с наличием доллара в обменниках привели к дефициту, а он в свою очередь привел к росту цены.

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир и экономист

Национальный банк Украины уже предоставил банкам 100 миллионов долларов наличных денег, чтобы те имели, что продавать. Это означает, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

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Что будет с гривной

Экономист подчеркнул, что гривна сейчас не ослабла. Именно сейчас предпосылок для этого нет.

Разумеется, пока идет война будет давление на национальную валюту, но сейчас как раз положительная ситуация,
– подчеркнул инвестиционный банкир.

По словам Сергея Фурсы, резервы Национального банка за август выросли, ведь поступила финансовая помощь на 6 миллиардов долларов.

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