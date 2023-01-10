Из-за увеличения финансирования расходов в 2022 году дефицит бюджета России составил более 3 триллионов рублей. Это 2,3% ВВП страны.

Дефицит России растет

Как сообщают российские СМИ, по итогам Минфина РФ дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей. Это более 45 миллиардов долларов или 2,3% ВВП.

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Интересно, что по словам Антона Силуанова, министра финансов страны-агрессорки, доходы прошлогоднего бюджета выросли до почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем планировалось изначально.

Есть несколько факторов, вызвавших это, а именно:

за счет нефтегазовых доходов благодаря высшей конъюнктуре цен на энергоносители,

рост нефтегазовых доходов, в том числе путем роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года.

Но увеличение финансирования расходов обусловило увеличение дефицита бюджета, добавляют там.

Европа уменьшает зависимость от российского дизтоплива

Недавно стало известно, что Кувейт увеличит в 5 раз поставки дизтоплива и авигаза в Европу. Это примерно 50 000 баррелей в день.

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Следовательно, страна планирует в 2023 году доставить в Европу около

Такое существенное увеличение поставок поможет европейскому континенту компенсировать падение потоков из России. Кроме того, другие ближневосточные производители нефти, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, также увеличат экспорт топлива в Европу в 2023 году.