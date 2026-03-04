Кремль поймали на лжи: что не так с дефицитом российского бюджета

Санкции против России имеют определенный дальновидный эффект. В частности уже сейчас дефицит федерального бюджета Кремля существенно вырос, хотя Москва и пытается скрыть этот факт.

Что происходит с дефицитом бюджета в России?

О ситуации свидетельствуют разведывательные данные по российской экономике, проанализированы Федеральной разведывательной службой Германии (BND).

Санкционное воздействие на Кремль на пятом году войны имеет масштабное влияние: почти все сектора экономики России демонстрируют отрицательную динамику. Как отметили в разведке, если не будут приняты комплексные меры реагирования, то это углубит структурные проблемы экономики. Поэтому трудности превратятся в хронические в долгосрочной перспективе.

В то же время страдает российская нефтяная отрасль. Но не только от высокой налоговой нагрузки, за счет которого Путин финансирует свою войну. Дроновые атаки и санкции также приводят к ослаблению главного источника валютных поступлений России.

Из-за западных санкций Россия вынуждена продавать нефть с существенным дисконтом к мировым ценам. Однако Индия уже значительно сократила импорт российской нефти под давлением США. Как отметили в Reuters, индийские НПЗ начали использовать сырье с Ближнего Востока и Южной Америки.

Россия пытается создать впечатление меньших потерь с помощью манипуляций со статистикой. По данным BND, дефицит федерального бюджета на 2025 год примерно на 26 % выше, чем официально заявлено. Более того, он составляет почти 3,6 % ВВП.

Это демонстрирует реальную цену, которую Кремль сознательно платит за свою агрессивную войну против Украины, и последствия которой будут ощущаться еще годами,

– рассказали в разведке.

Интересно! Инвестиционный "климат" в России становится все более непредсказуемым и рискованным. Расчет Путина на восстановление "величия" страны при таких условиях не может оправдаться.

Что еще происходит в России?