Кремль поймали на лжи: что не так с дефицитом российского бюджета
- Санкции против России значительно повлияли на экономику страны, приведя к росту дефицита бюджета, который на 2025 год на 26% выше, чем официально заявлено.
- В частности Россия вынуждена продавать нефть со значительным дисконтом, тогда как Индия сократила ее импорт под давлением США.
Санкции против России имеют определенный дальновидный эффект. В частности уже сейчас дефицит федерального бюджета Кремля существенно вырос, хотя Москва и пытается скрыть этот факт.
Что происходит с дефицитом бюджета в России?
О ситуации свидетельствуют разведывательные данные по российской экономике, проанализированы Федеральной разведывательной службой Германии (BND).
Читайте также Путин оказался перед сложным выбором из-за мобилизации в России
Санкционное воздействие на Кремль на пятом году войны имеет масштабное влияние: почти все сектора экономики России демонстрируют отрицательную динамику. Как отметили в разведке, если не будут приняты комплексные меры реагирования, то это углубит структурные проблемы экономики. Поэтому трудности превратятся в хронические в долгосрочной перспективе.
В то же время страдает российская нефтяная отрасль. Но не только от высокой налоговой нагрузки, за счет которого Путин финансирует свою войну. Дроновые атаки и санкции также приводят к ослаблению главного источника валютных поступлений России.
Из-за западных санкций Россия вынуждена продавать нефть с существенным дисконтом к мировым ценам. Однако Индия уже значительно сократила импорт российской нефти под давлением США. Как отметили в Reuters, индийские НПЗ начали использовать сырье с Ближнего Востока и Южной Америки.
Россия пытается создать впечатление меньших потерь с помощью манипуляций со статистикой. По данным BND, дефицит федерального бюджета на 2025 год примерно на 26 % выше, чем официально заявлено. Более того, он составляет почти 3,6 % ВВП.
Это демонстрирует реальную цену, которую Кремль сознательно платит за свою агрессивную войну против Украины, и последствия которой будут ощущаться еще годами,
– рассказали в разведке.
Интересно! Инвестиционный "климат" в России становится все более непредсказуемым и рискованным. Расчет Путина на восстановление "величия" страны при таких условиях не может оправдаться.
Что еще происходит в России?
- Напомним, что проблемы с дефицитом бюджетов уже дошли и до Москвы, Именно там мэр города анонсировал сокращение некоторых работников. Причиной являются в частности проблемы с бюджетом.
- Более того, самый большой дефицит был зафиксирован как раз в Москве – 299 миллиардов рублей. Поэтому сейчас регионы России начали сокращать утвержденные на 2026 год бюджеты.