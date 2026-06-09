"Мы работаем над этим": Зеленский о дефиците горючего в оккупированном Крыму
Топливный кризис в оккупированном Крыму, вызванный ударами украинских дронов по российской логистике, будет только обостряться. Ведь Силы обороны работают над созданием дефицита на полуострове.
Зачем Украина создает дефицит горючего в Крыму
О том, зачем это Украине, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.
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Глава государства подчеркнул, что удары беспилотников средней и большой дальности системно уничтожают логистическую инфраструктуру полуострова.
Мы работаем над крымской логистикой, над дефицитом бензина и дизеля. Все это критическая инфраструктура. Она помогает им милитаризировать наш Крым,
– объяснил Зеленский.
По словам президента, Силы обороны также бьют по военным и энергетическим объектам на всей оккупированной территории юга Украины.
Не прекращаются и удары беспилотников вглубь России. Как говорит Зеленский, цель ударов большой дальности – заставить россиян почувствовать, что такое война. Ведь долгое время многие из них пытались игнорировать ее.
Победа в этой войне – это когда российское общество признает, что война является ужасной, что это трагедия не где-то и для кого-то, а для них самих. И я думаю, что этот момент приближается.
Зеленский отметил, что Украина продолжит бить по военным целям России, а также тех объектах, которые обеспечивают военную машину Путина.
Они уже не могут больше влиять политически. Они теряют влияние в разных странах, включая Азербайджан. Вчерашние выборы в Армении – это тоже большой успех для ее независимости. Думаю, они также потеряли Молдову. И, конечно, они не хотят потерять Украину, потому что Украина – самая большая и политически опасная для России,
– резюмировал президент.
- Напомним, топливный кризис в России из-за ударов дронов на нефтеперерабатывающие заводы и логистические маршруты стремительно обостряется. Он уже охватил по меньшей мере 15 субъектов внутри страны.
- Особенно страдают южные регионы страны и оккупированный Россией Крым. В конце мая на полуострове ввели ограничения на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Сначала оккупационная администрация установила лимит – не более 20 литров топлива в одни руки, параллельно введя талонную систему. Однако эти меры не смогли стабилизировать ситуацию на рынке.
- Уже 4 июня так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о полном прекращении свободной продажи бензина за наличные. Впоследствии аналогичные ограничения начали действовать и в Севастополе.
- Но на этом проблемы в Крыму не закончились. После горючего дефицит коснулся продуктов питания. В супермаркетах начали вводить лимиты на покупки товаров "в одни руки".
- В российских властях официально признали "временные трудности" с поставками бензина и дизельного топлива в южные регионы страны и Крым. В Министерстве энергетики объяснили это "ростом воздушных атак противника". Ведомство даже объявило о создании специального антикризисного штаба для стабилизации топливного сектора.