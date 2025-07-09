Как падают цены в Китае

Потребительские цены в июне немного выросли, однако подъем был минимальным – лишь на 0,1% в годовом измерении. Это не помогло второй по величине экономике мира справиться с проблемами, обусловленными тарифами США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Торговая война Трампа вместе с длительным спадом на рынке недвижимости Китая усиливает проблемы в экономике.

В итоге индекс производственных цен в июне снизился на 3,6% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Это худший результат, чем в мае, и самый большой спад с июля 2023 года.

Он даже превысил прогнозы Reuters, которое ожидало снижения на 3,2%.

Неопределенность в глобальной торговой среде влияет на экспортные ожидания компаний,

– говорит аналитик Национального бюро статистики Китая Дун Лицзюань.

Важно! По мнению китайских аналитиков, некоторые экспортноориентированные отрасли испытывают ценовое давление из-за торговых войн.

Что прогнозируют экономисты Китая

Производство на заводах Китая сокращается третий месяц подряд. Новые экспортные заказы и уровень занятости остаются слабыми, что влияет на настроения бизнеса.

На фоне слабого внутреннего спроса китайские компании вынуждены прибегать к скидкам, чтобы поддержать продажи, особенно в автомобильной отрасли.

Власти даже призвали прекратить "ценовые войны" между производителями.

Мы ожидаем, что спрос во второй половине года снизится. Экспорт замедлится, а эффект от государственной поддержки ослабнет,

– рассказал экономист Capital Economics Чжичунь Хуанг.

Стоит знать! Между тем гиганты электронной коммерции Китая пытаются активизировать продажи и в течение нескольких месяцев предлагают большие субсидии, чтобы расширить доставку товаров.