Як падають ціни у Китаї

Споживчі ціни у червні трохи зросли, проте підйом був мінімальним – лише на 0,1% у річному вимірі. Це не допомогло другій за величиною економіці світу впоратися з проблемами, зумовленими тарифами США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Торгівельна війна Трампа вкупі із тривалим спадом на ринку нерухомості Китаю посилює проблеми в економіці.

У підсумку індекс виробничих цін у червні знизився на 3,6% у порівнянні з торішніми показниками за аналогічний період.

Це гірший результат, ніж у травні, й найбільший спад з липня 2023 року.

Він навіть перевищив прогнози Reuters, яке очікувало зниження на 3,2%.

Невизначеність у глобальному торговому середовищі впливає на експортні очікування компаній,

– говорить аналітик Національного бюро статистики Китаю Дун Ліцзюань.

Важливо! На думку китайських аналітиків, деякі експортноорієнтовані галузі зазнають цінового тиску через торгівельні війни.

Що прогнозують економісти Китаю

Виробництво на заводах Китаю скорочується третій місяць поспіль. Нові експортні замовлення та рівень зайнятості залишаються слабкими, що впливає на настрої бізнесу.

На тлі слабкого внутрішнього попиту китайські компанії змушені вдаватися до знижок, щоб підтримати продажі, особливо в автомобільній галузі.

Влада навіть закликала припинити "цінові війни" між виробниками.

Ми очікуємо, що попит у другій половині року знизиться. Експорт сповільниться, а ефект від державної підтримки ослабне,

– розповів економіст Capital Economics Чжичунь Хуанг.

Варто знати! Тим часом гіганти електронної комерції Китаю намагаються активізувати продажі і протягом кількох місяців пропонують великі субсидії, щоб розширити доставку товарів.