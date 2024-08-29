Будет ли дефолт в Украине

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что постановление Кабмина по обслуживанию обязательств Украины может говорить о том, что власть так и не смогла договориться с держателями варрантов.

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Напомним! В начале августа рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины до "частичного дефолта". Так произошло из-за переговоров о реструктуризации еврооблигаций и моратория на выплату процентов.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть мы сейчас с вами в частичном дефолте. Мы официально отказались от обслуживания части нашего долга. В то же время Украина готова согласиться на "откуп", впрочем он довольно не выгоден для держателей облигаций. Поэтому пока подтверждения по этому поводу нет.

Заметьте! В 1998 году в Украине уже был дефолт. Экономический кризис привел к значительной девальвации национальной валюты. Как следствие, курс американской валюты подскочил с 2 гривен до 5 гривен за доллар. Впрочем, решением этой ситуации стала помощь от МВФ.