Чи буде дефолт в Україні

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що постанова Кабміну щодо обслуговування зобов'язань України може говорити про те, що влада так і не змогла домовитися з тримачами варантів.

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Нагадаємо! На початку серпня рейтингове агентство S&P Global Ratings погіршило кредитний рейтинг України до "часткового дефолту". Так сталося через переговори про реструктуризацію єврооблігацій та мораторій на виплату відсотків.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто ми зараз з вами в частковому дефолті. Ми офіційно відмовилися від обслуговування частини нашого боргу. Водночас Україна готова погодитися на "відкуп", втім він доволі не вигідний для тримачів облігацій. Тому поки що підтвердження щодо цього немає.

Зауважте! У 1998 році в Україні вже був дефолт. Економічна криза призвела до значної девальвації національної валюти. Як наслідок, курс американської валюти скочив із 2 гривень до 5 гривень за долар. Втім, вирішенням цієї ситуації стала допомога від МВФ.