Жена министра финансов получила более 10 тысяч гривен соцвыплат

Жена министра финансов Марина Марченко задекларировала более 10 тысяч гривен социальных выплат, в частности помощь ВПЛ. В то же время сам Сергей Марченко получил за год 1,4 миллиона гривен зарплаты.

Какие соцвыплаты получила жена Марченко

Согласно электронной декларации за 2024 год, министр финансов Сергей Марченко указал доход с зарплаты в размере 1 436 944 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций.

Читайте также Можно ли не возвращать кредитный лимит в банке

Марина Марченко получила 10 320 гривен соцвыплат, включая помощь внутренне перемещенным лицам.

Интересно! Ее годовой заработок составил 328 295 гривен, а еще 335 650 гривен она получила от ОО "Генерация матерей Лада".

У нее также задекларировано 2 107 387 гривен от занятия предпринимательской деятельностью.

На банковских счетах Сергей Марченко задекларировал 898 734 гривны, а его жена – 1 009 956 гривен. Наличные средства министра составляют 13 400 гривен, тогда как у Марины – 10 000 гривен.

Доход от недвижимости

В собственности Сергея Марченко – две квартиры в Киеве площадью 84,60 квадратных метров (стоимостью 574 965 гривен) и 88,30 квадратных метров. Марина Марченко владеет квартирой в Киеве площадью 40,30 квадратных метров, оцененной в 767 113 гривен.

Интересно! Кроме того, Марченко задекларировал 70 752 гривен пенсии и 1 250 000 гривен дохода от продажи движимого имущества.