Изменят ли дату выплаты пенсий для украинцев
Источник:ТСН
Украинцы привыкли получать пенсию в конкретный день месяца. В ПФУ объяснили, изменится ли эта дата в будущем.
Изменится ли дата выплаты пенсий
Глава ПФУ Евгений Капинус отметил, что люди получают свои выплаты либо по почте, либо через банк.
Читайте также Некоторые украинцы могут потерять часть пенсии
Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно под подачу заявления о назначении пенсии. Изменить способ выплаты или уполномоченный банк пенсионер может по своему желанию, подав соответствующее заявление в любой сервисный центр Фонда или через вебпортал,
– объяснил он.
Он отметил, что пенсионные уплаты поступают каждому человеку в индивидуальную дату с 4 по 25 число ежемесячно.
Об установленной дате выплаты пенсионера информируют в обязательном порядке. Поэтому, независимо от способа выплаты через банк или через почту, пенсионер имеет возможность получить причитающуюся ему пенсию в определенную дату выплаты. Пока мы не рассматриваем вопрос об изменении установленной даты выплаты пенсии,
– добавил Капинус.
Сколько ПФУ потратило на пенсии и субсидии в мае
По состоянию на 10 мая ПФУ профинансировал потребности многих украинцев. В частности, пенсии, субсидии, больничные и страховки. Ситуация такова:
- 21,8 миллиарда гривен – на пенсионные выплаты;
- 2,3 миллиарда гривен – на жилищные субсидии и льготы;
- 1476,4 миллиона гривен – на страховые выплаты (из них 469,6 миллиона гривен на больничные).