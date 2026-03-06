Денежная компенсация в марте: кто сможет получать полгода более 8 тысяч гривен

Некоторые украинцы смогут получить денежную компенсацию от правительства. Ее будут предоставлять в течение 3 или даже 6 месяцев – в зависимости от выполненных условий.

Кто из украинцев может получить денежную компенсацию?

Выплаты предусмотрены для работодателей, о чем сообщают на сайте Государственной службы занятости.

Но для тех, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц во время военного положения. Речь идет о ВПЛ, получивших такой статус после 24 февраля 2022 года.

В частности для получения средств, работодатели (юридические лица и физические лица-предприниматели) должны выполнить следующие условия:

официально трудоустроить ВПЛ;

платить единый социальный взнос;

не иметь задолженности по уплате единого социального взноса;

вовремя подавать налоговую отчетность.

Обратите внимание! Компенсация не предоставляется работодателям, которые являются бюджетными учреждениями или фондами социального страхования.

В то же время ВПЛ не обязательно быть зарегистрированным в центре занятости как безработный.

Выплата осуществляется на счет работодателя ежемесячно в течение 3 месяцев. А если лицо трудоустроило ВПЛ с инвалидностью – 6 месяцев.

Работодатели, которые осуществляют свою деятельность в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях такую компенсацию будут получать в течение 6 месяцев за каждого трудоустроенного ВПЛ,

– объяснили в службе занятости.

Размер компенсации составляет одну минимальную заработную. Такую выплату можно получить за полный месяц работы каждого трудоустроенного ВПО.

Напомним! В 2026 году в Украине выросла минимальная зарплата. Последний раз ее размер пересматривали еще в 2024 году. С 1 января текущего года размер увеличили с 8 тысяч до 8 647 гривен. В частности почасовая оплата выросла с 48 до 52 гривен. Об этом говорится в Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Что еще следует знать работодателям?