Только для трех областей: некоторые украинцы получат соцпомощь

Для жителей нескольких областей Украины предусмотрена социальная помощь Центра социального партнерства "Перспектива за финансирование Mercy Corps". Ее получат уязвимые категории населения.

Кто может получить помощь

Финансовая помощь рассчитана на жителей Николаева и области, деоккупированной части Криворожского района, Херсонской области и Запорожской области. Какие семьи могут получить помощь:

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перемещены в течение последних 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от районов активных боевых действий (в приоритете сельские местности);

находятся во временной оккупации, окружении (блокировке), в районе активных боевых действий;

проживающих в районах, указанных в Перечне территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или пострадавших от массивных обстрелов (по недавним значительным повреждениям при утверждении этой локации от Mercy Corps);

которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям;

проживающие на территории, где за последние 4 месяца совершались активные боевые действия, и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям.

Для подтверждения регистрации потребуются соответствующие документы, идентифицирующие вашу личность. Также нужно заполнить форму предварительной регистрации по этой ссылке.

Какие семьи относятся к категории уязвимости

Регистрационную форму может заполнить всего 1 человек.

К категории уязвимых семей относятся:

с пожилыми людьми от 60 лет;

с беременными женщинами;

с женщинами, кормящими грудью;

проживающих в коллективных центрах;

если их жилье повреждено в результате боевых действий;

беспризорный;

люди с инвалидностью;

есть 3 или более детей младше 18 лет;

имеют в своем составе только 1 человека.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону: +38 (098) 07 07 646, с 08:00 до 16:00 или по электронной почте: info@cspperspectiva.org.

Кто с 1 августа не получает выплаты для ВПЛ

Денежные выплаты прекращают выплачивать для ВПЛ, которые относятся к следующим категориям:

те, кто находился за границей дольше 30 календарных дней, без уважительной причины;

лица, находящиеся в местах лишения свободы;

граждане, купившие иностранную валюту, транспортное средство или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен;

люди, вернувшиеся к своему месту жительства;

владельцы жилых помещений на неоккупированной территории или в регионах, где отсутствуют активные боевые действия;

те, у кого есть депозит более чем на 100 тысяч гривен.

То есть, для большинства украинцев ничего не изменится.