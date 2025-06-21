К субсидии добавят еще 700 гривен: кто сможет оформить выплату
- В Днепре действует программа поддержки для семей с лицами с инвалидностью, которая позволяет получать дополнительную денежную помощь на оплату коммунальных услуг.
- Размер помощи составляет 500 гривен с апреля по октябрь и 700 гривен во время отопительного периода с ноября по март на каждого человека с инвалидностью в семье.
В Украине разрешили одновременно получать субсидию и дополнительную денежную помощь на оплату коммуналки. Кто имеет право на эти выплаты и как их получить, читайте дальше.
Кто получит дополнительные средства на оплату коммуналки
В Днепре действует городская программа поддержки, которая позволяет отдельным семьям получать ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в дополнение к субсидии, сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент социальной политики.
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А именно, их могут оформить семьи, в которых проживают лица с инвалидностью. А именно обратиться за помощью могут семьи:
- с детьми с инвалидностью;
- с лицами с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или с инвалидностью с детства);
- с лицами с инвалидностью II группы с детства.
Какой размер денежной помощи на коммуналку
Размер денежной помощи зависит от времени года: с 1 апреля по 31 октября семьи получают по 500 гривен ежемесячно, а в отопительный период, с 1 ноября по 31 марта, выплата возрастает до 700 гривен на каждое лицо с инвалидностью в семье.