Выплаты после плена: какая денежная помощь предусматривается украинцам
- Украинские военные и гражданские лица, находившиеся в российском плену, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч гривен, а также ежегодную компенсацию за каждый год в плену.
- Для получения выплат и льгот необходимо официальное подтверждение факта пребывания в плену, которое устанавливается специальной комиссией при Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Украинские военные, находившиеся в плену, имеют право на помощь от правительства. В том числе и право на денежные выплаты.
Выплаты для украинцев после плена
Речь идет об единовременной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.
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Размер выплаты составляет 100 тысяч гривен. Она предусмотрена как для военнослужащих, находившиеся в плену, так и для гражданского населения Украины.
К тому же для бывших пленников предполагается ежегодная денежная компенсация в размере 100 тысяч гривен. Она предоставляется за каждый полный год в неволе.
Обратите внимание! Кроме того, пока военный или военный находится в плену, ему или ему продолжают выплачивать денежное довольствие.
Как получить выплаты
Для получения выплат нужно иметь официальное подтверждение факта пребывания в плену, которое устанавливается спецкомиссией. Она функционирует при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Да военнослужащий, его родственник или уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
- официальную справку, подтверждающая факт пребывания в местах несвободы с указанием срока, или документ, что свидетельствует об участии в добровольческом формировании;
- выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства);
- информационное сообщение от органов Сил безопасности и обороны личности.
Заметьте! В случае положительного решения, статус личности подтверждается, а ее данные вносятся в Единый реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины.
Какие льготы предусмотрены для украинцев после плена
Лица, чей факт пребывания в плену официально установлен, могут воспользоваться льготами и господдержкой:
- медицинское обслуживание, психологическая поддержка, реабилитация, а также меры социальной и профессиональной адаптации;
- доступ к социальным услугам;
- путевки в санатории или компенсация расходов на оздоровление;
- приоритетное право на временное жилье из государственного фонда;
- гарантия сохранения рабочего места на весь период плена и в течение 6 месяцев после возвращения;
возможность одноразового получения ваучера на переквалификацию или повышение профессиональной подготовки;
- временное освобождение от долговых обязательств и штрафов с возможностью реструктуризации после увольнения;
- государственная поддержка в получении образования в государственных или коммунальных учебных заведениях.