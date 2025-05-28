Выплаты после плена: какая денежная помощь предусматривается украинцам

Украинские военные, находившиеся в плену, имеют право на помощь от правительства. В том числе и право на денежные выплаты.

Выплаты для украинцев после плена

Речь идет об единовременной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

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Размер выплаты составляет 100 тысяч гривен. Она предусмотрена как для военнослужащих, находившиеся в плену, так и для гражданского населения Украины.

К тому же для бывших пленников предполагается ежегодная денежная компенсация в размере 100 тысяч гривен. Она предоставляется за каждый полный год в неволе.

Обратите внимание! Кроме того, пока военный или военный находится в плену, ему или ему продолжают выплачивать денежное довольствие.

Как получить выплаты

Для получения выплат нужно иметь официальное подтверждение факта пребывания в плену, которое устанавливается спецкомиссией. Она функционирует при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Да военнослужащий, его родственник или уполномоченный представитель должен подать соответствующее заявление в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

официальную справку, подтверждающая факт пребывания в местах несвободы с указанием срока, или документ, что свидетельствует об участии в добровольческом формировании;

выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства);

информационное сообщение от органов Сил безопасности и обороны личности.

Заметьте! В случае положительного решения, статус личности подтверждается, а ее данные вносятся в Единый реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины.

Какие льготы предусмотрены для украинцев после плена

Лица, чей факт пребывания в плену официально установлен, могут воспользоваться льготами и господдержкой: