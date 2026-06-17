Скоро "просрочится": украинцам напомнили, что нужно воспользоваться важной выплатой до истечения срока
Украинцы должны воспользоваться этой значительной денежной выплатой в течение нескольких недель. Дело в том, что уже в июле оставшиеся средства вернутся в государственный бюджет.
Какую денежную выплату следует использовать до июля
Речь идет о зимней тысяче гривен, о чем напомнили в "Дії".
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Использовать национальный кэшбэк следует до 30 июня включительно.
Потратить деньги можно на следующие услуги:
- оплату коммунальных услуг;
- лекарства украинского производства;
- книги от украинских издательств;
- продукты и товары от украинских производителей;
- почтовые услуги;
- поддержку Сил обороны Украины.
Проверяйте остаток национального кэшбэка и используйте его до 30 июня,
– говорится в сообщении.
В частности, получатели пенсий и различных социальных выплат через "Укрпочту", для которых выплата была сформирована автоматически, а также те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях, уже не могут потратить тысячу. Их крайний срок истек – до конца февраля 2026 года.
Следует также добавить, что срок был одинаковым для обеих категорий. Об этом сообщали в Министерстве социальной политики.
Ранее предполагалось, что средства можно будет потратить только в течение декабря 2025 года и января 2026 года соответственно.
Что еще нужно знать о "зимней тысяче"
Напомним, что в 2026 году к программе "Национальный кэшбэк" присоединились четыре ритейлера: АТБ, "Таврия В", "Дивоцин" и "ЛотОК". То есть в этих магазинах также можно потратить деньги.
Кроме того, украинцы нашли лазейки в отношении денежных выплат. Например, они оплачивали посылки в "Укрпочте", хотя товары не входили в перечень разрешенных категорий.