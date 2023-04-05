Какими будут зарплаты военных в апреле

В апреле зарплаты военных останутся на том уровне, что и были в марте. А доплаты для находящихся в тылу не вернут.

Зарплаты военных: что изменилось

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения все защитники Украины получали минимальный размер доплаты к заработным платам в размере 30 тысяч гривен. Однако сейчас надбавки будут получать только те, кто непосредственно выполняет боевые задания.

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К слову, в феврале также повысили размер ежемесячного денежного довольствия военных. Следовательно, минимальный уровеньсоставляетА для лиц

Однако, если сравнить зарплату, которую получал стрелок, в прошлом году она составляла более 40 тысяч гривен, а если военный был привлечен к боевым действиям – 113 тысяч гривен.

Что получат военные в апреле

В этом году военнослужащий получит такие средства, если он:

не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач – 20 587 гривен,

выполняет боевые (специальные) задания – 50 587 гривен,

принимает участие непосредственно в боевых действиях – 120 587 гривен.

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Зарплаты военных в 2023 году / Инфографика Сухопутных войск ВСУ