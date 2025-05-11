Компенсация на погребение пенсионера: какой размер выплаты в 2025 году

Родственники умершего пенсионера могут получить помощь на погребение в виде единовременной выплаты от ПФУ. Размер выплаты зависит от определенных условий.

Какая сумма на погребение в 2025 году

Большинство родственников умерших пенсионеров получают пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Именно такая выплата предусмотрена для тех, чья пенсия начислялась по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В то же время если же пенсионер служил в армии, то сумма может быть больше – аж три пенсии, но не менее 13 420 гривен в 2025 году.

Кто не получит выплату на погребение Выплата помощи не предусмотрена, если пенсионер находился на полном государственном содержании, а расходы на погребение были покрыты за счет государства.

Какие документы нужны для выплаты

Для получения пособия на погребение в 2025 году следует обратиться в Пенсионный фонд Украины. Заявителю необходимо подать соответствующее заявление, которое можно заполнить непосредственно в учреждении.

Также нужно предоставить пакет документов: паспорт и идентификационный код, выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера, а также свидетельство о смерти.