Сокращение добычи – только начало: России ждут большие проблемы с нефтью
Спрос на нефте и газохимическую продукцию россии уменьшается, а цена становится все скуднее. Однако такой сценарий только начало. Что будет с российской нефтью, читайте в метариале.
Неужели российской нефти "конец"
Как рассказал 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, большой проблемой для россии является то, что с ее рынка уходят компании, занимающиеся добычей нефти и газа.
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Российские нефтяные компании имеют лицензию на добычу, но и разведкой, и непосредственно добычей занимались преимущественно западные компании. Уход этих компаний создает долгосрочные проблемы для россии, потому что вместе с этим с рынка уходят еще и все технологии добычи.
Кроме этого, лаборатории, определяющие на сколько месторождение коммерчески привлекательно, находятся за пределами россии. Следовательно, и с этим будут проблемы.
Совокупность этих событий будет определенно влиять на доходы в российский бюджет. А это будет в свою очередь ослаблять экономику и наращивать кризисное явление.
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Замена российской газопроводной трубы
В Польше открыли Балтийский газопровод. Он станет новым каналом для норвежского газа в Европу, то есть заменит российскую трубу.
- Baltic Pipе позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, укрепить суверенитет и сделать страну независимой от поставок газа из России.
- Транспортировать газ по Baltic Pipe будут с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу. Это 900-километровый маршрут через Данию.
- Мощность – 10 миллиардов кубометров газа в год.
- Полноценно процесс запустят с 1 октября, однако в полную мощность выйдут до конца ноября.