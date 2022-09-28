Неужели российской нефти "конец"

Как рассказал 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, большой проблемой для россии является то, что с ее рынка уходят компании, занимающиеся добычей нефти и газа.

Читайте также Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий

Борис Кушнирук Экономический эксперт Российские нефтяные компании имеют лицензию на добычу, но и разведкой, и непосредственно добычей занимались преимущественно западные компании. Уход этих компаний создает долгосрочные проблемы для россии, потому что вместе с этим с рынка уходят еще и все технологии добычи.

Кроме этого, лаборатории, определяющие на сколько месторождение коммерчески привлекательно, находятся за пределами россии. Следовательно, и с этим будут проблемы.

Совокупность этих событий будет определенно влиять на доходы в российский бюджет. А это будет в свою очередь ослаблять экономику и наращивать кризисное явление.

Интересно Бойкот российской нефти: Индия может отказаться от "черного золота"

Замена российской газопроводной трубы

В Польше открыли Балтийский газопровод. Он станет новым каналом для норвежского газа в Европу, то есть заменит российскую трубу.

Baltic Pipе позволит диверсифицировать поставки газа в Польшу, укрепить суверенитет и сделать страну независимой от поставок газа из России.

Транспортировать газ по Baltic Pipe будут с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу. Это 900-километровый маршрут через Данию.

Мощность – 10 миллиардов кубометров газа в год.

Полноценно процесс запустят с 1 октября, однако в полную мощность выйдут до конца ноября.

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.