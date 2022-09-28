Невже російській нафті "кінець"

Як розповів 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, великою проблемою для росії є те, що з її ринку йдуть компанії, які займаються видобування нафти та газу.

Читайте також Це реально: як торгувати криптовалютою без жодних комісій

Борис Кушнірук Економічний експерт Російські нафтові компанії мають ліцензію на видобування, але і розвідкою, і безпосередньо видобуванням займались переважно західні компанії. Відхід цих компаній створює довгострокові проблеми для росії, бо разом з цим з ринку йдуть ще й усі технології видобування.

Крім цього, лабораторії, які визначають на скільки родовище комерційно привабливе, знаходяться за межами росії. Отже, і з цим будуть проблеми.

Сукупність цих подій безперечно впливатиме на доходи у російський бюджет. А це своєю чергою послаблюватиме економіку та нарощуватиме кризове явище.

Цікаво Бойкот російській нафті: Індія може відмовитися від "чорного золота"

Заміна російської газопровідної труби

У Польщі відкрили Балтійський газопровід. Він стане новим каналом для норвезького газу в Європу, тобто замінить російську трубу.

Baltic Pipе дозволить диверсифікувати постачання газу до Польщі, зміцнити суверенітет та зробити країну незалежною від постачання газу з росії.

Транспортувати газ по Baltic Pipe будуть з родовищ на норвезькому континентальному шельфі до Польщі. Це 900-кілометровий маршрут через Данію.

Потужність – 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Повноцінно процес запустять з 1 жовтня, однак на повну потужність вийдуть до кінця листопада.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.