На фоне угроз Трампа Зеленскому Россия и США начали переговоры о редкоземельных металлах
- Россия и США начали переговоры о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
- Кирилл Дмитриев сообщил, что уже есть заинтересованность от некоторых компаний, но конкретные детали не раскрываются.
Кремль пытается ослепить Дональда Трампа привлекательными переспективами экономического сотрудничества. Ранее Путин выразил готовность продавать США редкоземельные металлы, в частности с оккупированных территорий Украины.
Так, в интервью пропагандистам Уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что между Москвой и Вашингтоном стартовали переговоры о совместных проектах касающихся добычи редкоземельных металлов, передает 24 Канал.
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Что говорят в Кремле
Дмитриев отметил, что "редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества" между США и Россией. В то же время он добавил, что обсуждаются не только металлы, но и другие проекты в стране-агрессоре.
Приспешник Кремля также заявил, что, мол, некоторые компании уже проявили заинтересованность к участию в таких проектах. Впрочем, конкретных компаний или дополнительных деталей Дмитриев называть не стал.
РосСМИ уточняют, что вопрос сотрудничества может быть дополнительно затронут во время нового раунда переговоров России и США, который может состояться в апреле в Саудовской Аравии.
Напомним, что Москва начала выдвигать предложения по сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов после того, как последние изъявили желание подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной.
В России в феврале предложили Трампу соглашение о собственных природных ресурсах, а Путин выразил готовность продавать российские редкоземельные минералы США, в частности с оккупированных частей Украины.
К слову, 31 марта Трамп заявил, что Зеленский, якобы, не хочет подписывать соглашение о полезных ископаемых, и пригрозил ему "большими проблемами". Ранее США обновили договор о ресурсах, а президент Украины отметил, что его будут изучать юристы.