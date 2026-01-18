Падение доходов и истощение ресурсов: какая отрасль "ударит" по финансам Кремля

В России происходит падение доходов от нефти и газа, а также дальнейшее истощение ликвидных резервов. И это, вероятно, затрудняет усилия Кремля по финансированию войны против Украины.

Что происходит с нефтегазовой отраслью в России?

Bloomberg сообщил 15 января, что доходы России от нефти и газа в 2025 году упали до самого низкого уровня за пять лет на фоне сокращения экспорта газа санкции и снижение цен на сырую нефть, пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Министерство финансов России заявило 15 января, что федеральный бюджет в 2025 году получил в целом 8,48 триллионов рублей (примерно 108 миллиардов долларов США) в виде налогов с нефти и газа. Это на 24% меньше, чем в 2024 году.

В Bloomberg отметили, что в 2025 году Россия получала меньше рублей за каждый баррель добытой и проданной нефти из-за укрепления валюты. Это в частности повысило покупательную способность России на мировых рынках, сделав параллельный импорт более дешевым в условиях западных санкций.

Однако это одновременно негативно повлияло на экспортные доходы. В 2024 году доходы от нефти и газа составляли около 30% всех доходов федерального бюджета России. Однако в 2025 году они сократились на 22% в годовом измерении.

Россия также постепенно истощает свои ликвидные резервы в течение последних четырех лет войны. Москва потратила более половины своего суверенного фонда благосостояния, чтобы перекрыть растущий разрыв между доходами и расходами. Кроме того, Кремль прибег к дорогим заимствованиям, которые придется выплачивать годами.

Суверенный фонд благосостояния – государственный инвестиционный фонд. Из него Россия берет средства, чтобы избежать наращивания долгов. Но страна систематически уменьшает его ликвидную часть для финансирования войны, в частности путем продажи золотых резервов в конце ноября 2025 года.

Путин грубо просчитался в управлении российской экономикой, которая страдает от неприемлемо высоких расходов на армию и оборонно-промышленный комплекс, значительного дефицита рабочей силы и сокращения суверенного фонда благосостояния,

– говорится в материале.

Обратите внимание! ISW оценивает, что усиление западных санкций против России – в сочетании с дальнейшей военной поддержкой Украины со стороны Запада – вероятно, еще больше ударит по российской экономике и ее способности финансировать затяжную войну.

Напомним, что эпоха сверхприбылей от газа и нефти в России заканчивается. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Доходы от нефти и газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. В этом году доля нефтегазовых поступлений в бюджет, которая несколько лет назад составляла еще 50%, сократится до 23%. Но она продолжит падение и в последующие годы.

Аналитики считают, что Москва была вынуждена торговать нефтью на грани рентабельности или даже в убыток. Кремль потерял западные рынки из-за войны, поэтому пришлось продавать нефть Индии и Китаю с огромными скидками – они часто составляют примерно 50% цены.

Заметьте! Официально это объясняют исчерпанием запасов углеводородов с низкой себестоимостью, но война и санкции сильнее всего ударили по доходам от нефти и газа.

Что еще известно о нефти и газе России?