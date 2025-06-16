На 2 миллиарда рублей ежедневно: долги россиян продолжают расти

В первом квартале 2025 года риск непогашения кредитов среди россиян в розничном кредитовании вырос до 3,6%. Это значительно превышает обычный уровень в 2%.

Долги россиян продолжают активно расти

Об этом свидетельствуют данные центрального банка России, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Это указывает на ухудшение качества кредитов, особенно в потребительском секторе. Именно там количество просроченных долгов быстро растет.

Дело в том, что российские банки вынуждены увеличивать резервы для покрытия проблемных кредитов. Только за первый квартал 2025 года они потратили 215 миллиардов рублей (2,7 миллиарда долларов) на эти цели или почти 2 миллиарда рублей (25 миллионов долларов) ежедневно.

Это показывает, что россиянам все труднее справляться с долгами, набранными во время кредитного бума 2023 – начала 2024 годов,

– говорится в заметке.

Кроме того, уменьшается количество новых кредитов. В объеме потребительских кредитов за квартал наблюдается снижение на 1,4%.

Прибыль банков также снизилась почти на треть – до 0,7 триллиона рублей (8,75 миллиарда долларов). Это следствие роста расходов на резервы и снижение доходов, что в свою очередь указывает на нарастание финансовых рисков.

Рост расходов на привлечение средств заставляет банки повышать ставки по депозитам, что может привести к дальнейшему снижению доходности,

– пишут в ЦПД.

Важно! Экономическая ситуация в России значительно усложняется, о чем свидетельствуют ухудшение качества кредитов, сокращение новых кредитов и снижение доходов банков.