Какой курс официального доллара сегодня и что будет с ним завтра

За сутки официальный курс доллара не сильно изменился в цене. Стоимость лишь несущественно опустилась на несколько копеек. Похожая ситуация наблюдается и с курсом евро. В то же время завтра ожидаются курсовые изменения.

Официальный курс 18 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 3 копейки против 17 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,05 гривны, что на 7 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 апреля:

доллар – 39,60 гривны,

евро – 42,27 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 18 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,37 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,35 гривны , а продажа – 39,88 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

До какого уровня может достичь доллар

В комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что вполне реально то, что за 5 лет доллар может достичь более 50 гривен.

Даниил Монин Экономист МВФ никогда не озвучивает курс гривны на перспективу. Но его иногда можно высчитать по другим параметрам. Что касается 2029 года, то курс в 54 гривны вполне может стать реальностью.