Какой курс официального доллара сегодня и что будет с ним завтра

18 апреля 2024, 17:01
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За сутки официальный курс доллара не сильно изменился в цене. Стоимость лишь несущественно опустилась на несколько копеек. Похожая ситуация наблюдается и с курсом евро. В то же время завтра ожидаются курсовые изменения.

Официальный курс 18 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 3 копейки против 17 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,05 гривны, что на 7 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 апреля:

  • доллар – 39,60 гривны,
  • евро – 42,27 гривны.

 

Курс на наличном рынке

На утро 18 апреля курс доллара такой:

  • В банках покупка составляет 39,37 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
  • В обменниках: покупка – на уровне 39,35 гривны, а продажа – 39,88 гривны.
  • На черном рынке: покупка – 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

До какого уровня может достичь доллар

В комментарии для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что вполне реально то, что за 5 лет доллар может достичь более 50 гривен.

Напоминаем, что МВФ прогнозирует постепенный рост курса доллара к гривне. В 2024 году ожидается, что среднегодовой курс будет на уровне 41 гривны, в 2025 году – это 45,8 гривны, а к 2029 году – аж 54 гривны за валюту.
 

Даниил Монин

Экономист

МВФ никогда не озвучивает курс гривны на перспективу. Но его иногда можно высчитать по другим параметрам. Что касается 2029 года, то курс в 54 гривны вполне может стать реальностью.
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Автор: Валерія Городинська