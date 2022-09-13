Доллар вплотную приближается к новой психологической отметке

Курс доллара продолжает расти с конца прошлой недели на фоне дефицита валюты. За сутки в банках он добавил 10 копеек. На черном рынке и в обменниках практически без изменений.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 13 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,60 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 12 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,60 гривны за доллар (+10 копеек).

Интересно Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий

Евро банки покупают за 40,40 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,45 гривны за евро (+5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,40 гривны (+6 копеек), а продают – за 41,63 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают – за (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+12 копеек) и продажа – 41,32 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,50 гривны (без изменений), а продажа – 41,63 гривн ы (-2 копейки).

(без изменений), а продажа – (-2 копейки). Евро продают по 40,82 гривны (+12 копеек), а покупают за 41,18 гривны (+8 копеек).

Каким будет курс на этой недели

Эксперта Анна Золотько прогнозирует, что в течение этой недели курс гривны к доллару на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41 – 42 гривны за доллар. Она также напомнила, что на прошлой неделе на фоне многочисленных сигналов о дефиците банкнот доллара курс резко вырос. Однако уверена, что на этой неделе рынок справится с дефицитом.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Рынок преодолеет возникший дефицит. Да, завозить банкноту наземным транспортом дольше, сложнее и дороже. Но спрос на наличные делает эту процедуру более рентабельной, поэтому в конечном итоге с этой проблемой рынок справится. Просто на это нужно немного больше времени, учитывая те же логистические сложности.

Что будет с курсом до конца года

По мнению частного инвестора Василия Матвея, если война будет продолжаться весь 2023 год, то доллар вполне может вырасти до 50 гривен.

Василий Матвей Частный инвестор, управляющий активами Реализация такого прогноза правительства будет зависеть от двух факторов: во-первых, как долго продлится война, а во-вторых, от того, какой уровень поддержки от наших западных партнеров мы будем получать. К примеру, в августе уровень золотовалютных резервов Нацбанка вырос, также монетарное финансирование бюджета, то есть когда средства поступают в бюджет путем выкупа облигаций НБУ уменьшилось.

Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что сейчас ситуация с экономикой нормальная. А по прогнозам экспертов, до конца года наличный курс останется на позиции – 40 или 41 гривна за доллар.

Андрей Дубас Председатель Ассоциации украинских банков Но все будет зависеть от того, как мы будем продвигаться на фронте и будет ли продолжаться финансовая поддержка украинской экономики. Если это будет, мы можем смело рассчитывать на то, что показатели на обменниках будут такими же до конца года.