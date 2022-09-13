Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 13 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,60 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 12 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 41,60 гривні за долар (+10 копійок).

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Євро банки купують за 40,40 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,45 гривні за євро (+5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,40 гривні (+6 копійок), а продають – за 41,63 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають – за (-5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,82 гривні (+12 копійок) та продаж – 41,32 гривні (+2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,50 гривні (без змін), а продаж – 41,63 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – (-2 копійки). Євро продають по 40,82 гривні (+12 копійок), а купують за 41,18 гривні (+8 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Експерта Анна Золотько прогнозує, що протягом цього тижня курс гривні до долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 41 – 42 гривні за долар. Вона також нагадала, що минулого тижня на фоні численних сигналів про дефіцит банкнот долара, курс різко зріс. Однак впевнена, що цього тижня ринок подолає дефіцит.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ринок подолає дефіцит, що виник. Так, завозити банкноту наземним транспортом довше, складніше та дорожче. Але попит на готівку робить цю процедуру більш рентабельною, тож зрештою із цією проблемою ринок впорається. Просто на це потрібно трохи більше часу, з огляду на ті ж логістичні складнощі.

Що буде з курсом до кінця року

На думку приватного інвестора Василя Матвія, якщо війна триватиме весь 2023 році, то долар цілком може зрости до 50 гривень.

Василь Матвій Приватний інвестор, керуючий активами Реалізація такого прогнозу уряду буде залежати від двох факторів: по-перше, як довго буде тривати війна, а по-друге, від того, який рівень підтримки від наших західних партнерів ми будемо отримувати. Наприклад, у серпні рівень золотовалютних резервів Нацбанку виріс, також монетарне фінансування бюджету, тобто коли кошти надходять до бюджету шляхом викупу облігацій НБУ зменшилося.

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що зараз ситуація з економікою нормальна. А за прогнозами експертів, до кінця року готівковий курс залишиться на позиції – 40 чи 41 гривні за долар.

Андрій Дубас Голова Асоціації українських банків Але все буде залежати від того, як ми просуватимемося на фронті і чи продовжуватиметься фінансова підтримка українській економіці. Якщо це буде, то ми можемо сміливо розраховувати на те, що показники на обмінниках будуть такими ж до кінця року.

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