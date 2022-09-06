Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений по сравнению с 5 сентября). В то время как продают валюту в банках за 40,83 гривны за доллар (+15 копеек).

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Евро банки покупают за 39,60 гривны (-10 копеек), а продают в среднем 40,60 гривны за евро (-5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,62 гривны (+32 копейки), а продают – за 40,91 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+32 копейки), а продают – за (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,05 гривны (+5 копеек) и продажа – 40,50 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,88 гривны (+3 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (+3 копейки). Евро продают по 40,09 гривны (-21 копейка), а покупают за 40,35 гривны (-15 копеек).

Каким будет курс в сентябре

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала, что в целом ситуация на наличном рынке оставалась спокойной и сбалансированной.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Учитывая усиление активности банков по физической доставке в Украину наличной валюты, это будет стимулировать небольшое укрепление гривни в наличном сегменте. На мой взгляд, до конца недели стоимость доллара будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.

Курс доллара в сентябре прогнозировано будет оставаться на уровне 40 – 41 гривны на наличном рынке, считает эксперт Даниил Монин .

. До конца года курс может удержаться на нынешнем уровне в 40 – 45 гривен за доллар, если самый оптимистичный прогноз оправдается, считает руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин. При отрицательном – вырастет вдвое. Какие три сценария курса, по мнению эксперта и, что будет влиять на каждый из них – читайте здесь.

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