Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 5 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,83 гривні за долар (+15 копійок).

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Євро банки купують за 39,60 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 40,60 гривні за євро (-5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,62 гривні (+32 копійки), а продають – за 40,91 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+32 копійки), а продають – за (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,05 гривні (+5 копійок) та продаж – 40,50 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,88 гривні (+3 копійки).

(+5 копійок), а продаж – (+3 копійки). Євро продають по 40,09 гривні (-21 копійка), а купують за 40,35 гривні (-15 копійок).

Яким буде курс у вересні

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько розповіла, що загалом ситуація на готівковому ринку залишалася спокійною та збалансованою.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку З огляду на посилення активності банків щодо фізичної доставки в Україну готівкової валюти, це стимулюватиме невелике зміцнення гривні у готівковому сегменті. На мою думку, до кінця тижня вартість долару буде знаходитись в межах коридору 40,2 – 40,9 гривні за долар.

Курс долара у вересні прогнозовано залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку, вважає експерт Данило Монін .

. До кінця року курс може втриматись на нинішньому рівні у 40 – 45 гривні за долар, якщо найоптимістичніший прогноз справдиться, вважає керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин. За негативного – зросте вдвічі. Які є три сценарії курсу, на думку експерта та, що впливатиме на кожен з них – читайте тут.

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