Сколько стоит доллар и евро 14 июля: курс валют в обменниках и на черном рынке

Евро и доллар демонстрируют разностороннюю динамику на наличном рынке 14 июля. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 37 гривен за доллар при покупке (+20 копеек). В то время как продают валюту в банках за 37,80 гривен за доллар (без изменений).

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Евро банки покупают за 36,90 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 37,95 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 37,51 гривны (-6 копеек), а продают – за 37,69 гривны (-19 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают – за (-19 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,56 гривны (-1 копейка) и продажа – 37,78 гривны (-26 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,45 грн (+15 копеек), а продажа – 37,65 грн (-5 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро продают по 37,50 гривен (+10 копеек), а покупают по 37,80 гривны (-10 копеек).

Что нужно знать украинцам о финансовой ситуации

Международные резервы Украины в этом месяце до 2,34 миллиарда долларов из-за продажи валюты НБУ на межбанковском рынке.

С 24 февраля этого года Нацбанк "напечатал" 255 миллионов гривен. Крупнейшим источником финансирования бюджета-2022 с начала войны стала "печать валюты" и продажа гособлигаций (ОВГЗ), включая военные облигации.

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. Это было обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, объяснил регулятор.

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