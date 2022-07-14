Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 37 гривень за долар при купівлі (+20 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 37,80 гривень за долар (без змін).

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Євро банки купують за 36,90 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 37,95 гривні за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,51 гривні (-6 копійок), а продають – за 37,69 гривні (-19 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають – за (-19 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,56 гривні (-1 копійка) та продаж – 37,78 гривні (-26 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні (+15 копійок), а продаж – 37,65 гривні (-5 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро продають по 37,50 гривень (+10 копійок), а купують за 37,80 гривні (-10 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Міжнародні резерви України у цьому місяці до 2,34 мільярда доларів через продаж валюти НБУ на міжбанківському ринку.

Від 24 лютого цього року Нацбанк "надрукував" 255 мільйонів гривень. Найбільшим джерелом фінансування бюджету-2022 від початку війни став "друк валюти" та продаж держоблігацій (ОВДП), включаючи військові облігації.

Інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. Це було зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною, пояснив регулятор.