Доллар и евро резко подешевели в обменниках
17 февраля 2023, 09:54Читати новину українською
За сутки обменники снизили курс покупки доллара и евро в пределах 20 копеек. В банках и на черном рынке гривна также продолжила укрепляться.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 17 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,50 гривны (без изменений против 16 февраля), а купить за 40 гривен (без изменений).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны (-5 копейки), а продают в среднем по 42,60 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,65 гривны (-22 копейки), а продают – за 39,92 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,65 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,51 гривны (-7 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (без изменений), а продажа – 39,85 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают по 42,08 гривны (-12 копеек), а продают за 42,35 гривны (-10 копеек).
Каким будет курс на следующей неделе
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, что с 20 по 26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться стабильная и прогнозируемая ситуация. Курс наличного доллара будет находиться в сложившихся в начале февраля пределах в 39,5 – 41 гривну за доллар.
Вместе с тем в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные "границы".
В целом можем сказать, что на следующей неделе ситуация будет мало чем отличаться от предыдущей: курс будет находиться в рамках 39,5 – 41 гривны за доллар.