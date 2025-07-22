Доллар под давлением: после 80 лет лидерства его стабильность под угрозой

Доллар остается главной мировой валютой уже 80 лет подряд. Однако геополитическая напряженность и новые технологии могут подвинуть валюту с пьедестала.

Какова позиция доллара в мире?

Сейчас доллар сохраняет свою позицию главной мировой валюты, однако риски для него растут. Это может привести к созданию многополярной валютной системы, которая будет не такой устойчивой, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.

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МВФ отмечает, что доминирование доллара в мире определяет современную финансовую систему. Американской валюте удалось сохранить ведущие позиции даже после кардинальных изменений, например, введение евро, которое составило конкуренцию американской валюте.

Такая устойчивость доллара объясняется его универсальностью для международной торговли.

Также доллар является ориентиром для политики стран по курса валют.

Кроме того, долларовые активы пользуются спросом из-за высокой ликвидности и безопасности государственных облигаций США.

Стоит знать! Доминирование доллара в мире дает преимущества США, которые имеют возможность занимать средства дешевле. Вместе с тем на американскую экономику возлагается и огромная обязанность, поскольку доллар по сути страхует другие страны от финансовых проблем.

Какие риски возникли для доллара сегодня?

Стабильность доллара, по данным МВФ, может нарушить ряд новых вызовов.

Угрозу для американской валюты все больше составляет геополитика. От нее зависят торговля для перемещения капитала, что в итоге может стать причиной изменений в мировой экономике.

Торговая напряженность между американцами и остальным миром, рост государственного долга США могут отвлечь инвесторов от долларовых активов.

А распространение цифровых технологий, в частности рост роли стейблкоинов, которые привязаны к доллару, может вызвать новые угрозы для стабильности доллара.

Важно! МВФ отмечает, что спрос на хеджирование долларовых рисков уже растет. К тому же курс американской валюты опустился на 8% с января 2025 года.