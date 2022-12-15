Доллар все еще ниже 40: курс валют 15 декабря

Курс доллара не изменился в значительной степени за сутки, однако на наличном рынке его все еще покупают ниже 40 гривен. А вот евро демонстрирует разностороннюю динамику: в обменниках подешевело на 20 копеек, а в банках, наоборот, существенно выросло.

Курс валют в банках

За данным "Минфин", 15 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,62 гривны (-5 копеек против 14 декабря), а купить за 40,17 гривны (-3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (+35 копеек), а продают в среднем по 42,27 гривны (+27 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,83 гривны (-4 копейки), а продают – за 40,03 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продают – за (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,65 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,25 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (-10 копеек), а продажа – 40 гривен (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 41,95 гривны (+5 копеек), а продают за 42,20 гривны (без изменений).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько считает, что на этой неделе в целом курс гривны к доллару будет держаться вблизи указанного психологического уровня. Также она подчеркнула, что могут быть неоднократные попытки расшевелить рынок, однако, если баланс между спросом и предложением будет сохраняться, вряд ли они смогут принести значительный успех.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка По моему мнению, курс на наличном рынке в ближайшую неделю будет находиться в диапазоне 39,70 – 40,50 гривны за доллар.

Что ждать от курса в 2023 году

Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но в следующем году национальная валюта может девальвировать до 42,2 гривны за доллар.

Консенсус-группа Focus Economics SLU спрогнозировала несколько сценариев курса доллара к гривне в следующем году. При пессимистическом прогнозе максимальный курс может достичь 51 гривны, а вот при сверхптимистичном – 36,6 гривны, то есть фиксированный курс от НБУ.