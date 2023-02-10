Ниже 40: доллар за сутки заметно подешевел в обменниках, банках и на черном рынке

Наличный доллар не только отошел от психологической отметки в 40 гривен за доллар, но и заметно подешевел за сутки. Какой курс в обменниках, банках и черном рынке и чего ждать на следующей неделе, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,75 гривны (-5 копеек против 9 февраля), а купить за 40,20 гривны (-10 копеек).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 42,30 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,47 гривны (-11 копеек), а продают – за 40,08 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – за (-10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,40 гривны (+27 копеек), а продажа – 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,81 гривны (-14 копеек), а продажа – 39,95 гривны (-13 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-13 копеек). Евро покупают по 42,50 гривны (-5 копеек), а продают за 42,77 гривны (-3 копейки).

Каким будет курс на следующей неделе

На этой неделе банкирша Анна Золотько замечала, что на этой неделе рынок будет пытаться пересечь психологическую отметку в 40 гривен за доллар, однако, скорее всего, безрезультатно. Отметим, что курс доллара был практически без изменений всю неделю, а на черном рынке опустился даже ниже 40 гривен. Банкирша прогнозировала, что наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 – 40,4 гривны за доллар.

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, что на период с 13 по 19 февраля, если экономическая ситуация не усложнится, то курсовые "рамки" будут в пределах 39,5 – 41 гривен. Более того, такой диапазон может продержаться вплоть до весны.