Доллар подешевел в банках: как изменился курс за выходные

Наличный доллар начал неделю с понижения курса в банках, а вот в обменниках и на черном рынке валюта наоборот выросла. Где самый выгодный курс и чего ждать от доллара на этой неделе, читайте дальше.

Курс валют в банках

За данным "Минфин", 12 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,60 гривны (-10 копеек против 9 декабря), а купить за 40,10 гривен (-10 копеек).

Следует ознакомиться Без паники: что делать, если оказались без наличных во время длительного блекаута

Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривну (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,77 гривны (+30 копеек), а продают – за 40,10 гривен (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+30 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,50 гривна (+17 копеек), а продажа – 41,85 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,05 гривен (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 41,57 гривны (+7 копеек), а продают за 41,80 гривну (+10 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкир Герман Марченко подчеркнул, что курсовая стабильность за последние 2 месяца объясняется несколькими факторами, а именно:

снижением ажиотажа на наличную валюту;

регулярным получением финансовой помощи от стран-партнеров;

"утолением" инфляционных процессов и т.д.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Именно поэтому сейчас достаточно оснований для того, чтобы курс американской валюты 12 – 18 декабря оставался стабильным: на уровне 40 – 41 гривны .