Доллар подешевел в банках: как изменился курс за выходные
12 декабря 2022, 10:16Читати новину українською
Наличный доллар начал неделю с понижения курса в банках, а вот в обменниках и на черном рынке валюта наоборот выросла. Где самый выгодный курс и чего ждать от доллара на этой неделе, читайте дальше.
Курс валют в банках
- За данным "Минфин", 12 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,60 гривны (-10 копеек против 9 декабря), а купить за 40,10 гривен (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривну (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,77 гривны (+30 копеек), а продают – за 40,10 гривен (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,50 гривна (+17 копеек), а продажа – 41,85 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,05 гривен (+10 копеек).
- Евро покупают по 41,57 гривны (+7 копеек), а продают за 41,80 гривну (+10 копеек).
Каким будет курс этой недели
Банкир Герман Марченко подчеркнул, что курсовая стабильность за последние 2 месяца объясняется несколькими факторами, а именно:
- снижением ажиотажа на наличную валюту;
- регулярным получением финансовой помощи от стран-партнеров;
- "утолением" инфляционных процессов и т.д.
Именно поэтому сейчас достаточно оснований для того, чтобы курс американской валюты 12 – 18 декабря оставался стабильным: на уровне 40 – 41 гривны .