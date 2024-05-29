Изменились ли доллар и евро в цене за сутки
29 мая 2024, 10:06Читати новину українською
Продажа доллара населению на черном рынке за сутки перевалила за более 41 гривны, а в банках курс тяготеет к этой отметке. Существенно подорожало и евро – курс на черном рынке более 44 гривны при покупке и продаже.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 29 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,30 гривен (+20 копеек против 28 мая), а продажа – 40,85 гривны (+23 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,70 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 44,50 гривны (+35 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,10 гривны (+38 копеек).
- Евро покупают за 44,45 гривны (+35 копеек), а продают за 44,72 гривны (+42 копейки).
Курс в обменниках
- По состоянию на 28 мая, обменники покупают доллар в среднем за 40,18 гривны (+9 копеек), а продают – за 40,84 гривны (+28 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 44,13 гривны (+15 копеек), а продажа – 44,80 гривны (+16 копеек).
Сколько будет стоить доллар летом
Как рассказал эксперт Андрей Шевчишин для 24 Канала, Нацбанк на сегодня переходит на новый курсовой коридор.Напоминаем! 24 мая регулятор впервые в истории установил официальный курс доллара на отметке в более 40 гривен за валюту.
Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.
Шевчишин замечает, что сейчас все зависит от НБУ, поэтому регулятор будет показывать на какой отметке остановится доллар.
Это будет 41, или может даже отпустить немного дальше,
– говорит аналитик.