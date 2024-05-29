Изменились ли доллар и евро в цене за сутки

Продажа доллара населению на черном рынке за сутки перевалила за более 41 гривны, а в банках курс тяготеет к этой отметке. Существенно подорожало и евро – курс на черном рынке более 44 гривны при покупке и продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,30 гривен (+20 копеек против 28 мая), а продажа – 40,85 гривны (+23 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,70 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 44,50 гривны (+35 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,85 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,10 гривны (+38 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+38 копеек). Евро покупают за 44,45 гривны (+35 копеек), а продают за 44,72 гривны (+42 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 28 мая, обменники покупают доллар в среднем за 40,18 гривны (+9 копеек), а продают – за 40,84 гривны (+28 копеек), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают – за (+28 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,13 гривны (+15 копеек), а продажа – 44,80 гривны (+16 копеек).

Сколько будет стоить доллар летом

Как рассказал эксперт Андрей Шевчишин для 24 Канала, Нацбанк на сегодня переходит на новый курсовой коридор.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

24 мая регулятор впервые в истории установил официальный курс доллара на отметке в более 40 гривен за валюту.

Шевчишин замечает, что сейчас все зависит от НБУ, поэтому регулятор будет показывать на какой отметке остановится доллар.

Это будет 41, или может даже отпустить немного дальше,

– говорит аналитик.

Не стоит ожидать в ближайшее время, что доллар стабильно снизится до ниже, чем 40 гривен.

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