Доллар подорожал в банках и на черном рынке

27 января 2023, 10:19
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Курс доллара на наличном рынке подорожал за сутки в банках и черном рынке. А вот обменники наоборот покупают доллар на 13 дешевле, чем вчера.

Курс валют в банках

  • За данным "Минфина", 27 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,15 гривны (+15 копеек против 26 января), а купить за 40,60 гривны (+5 копейки).

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  • Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,70 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,22 гривны (-13 копеек), а продают – за 40,59 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 43,20 гривны (-25 копеек), а продажа – 43,73 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,78 гривны (+28 копеек).
  • Евро покупают по 43 гривны (-50 копеек), а продают за 43,70 гривны (+5 копеек).

Что прогнозировали банкиры на этой неделе

Банкирша Анны Золотько, замечала, в комментарии 24 Каналу, что ближе к концу недели вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.

Автор: Дар'я Вереньова