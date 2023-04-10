Доллар резко подорожал за выходные: какой курс в банках и обменниках

В течение выходных курс доллара резко прибавил 20 копеек в банках. Также американская валюта заметно подорожала и в обменниках на прошлой неделе.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,20 гривны (+20 копеек против 7 апреля), а купить за 37,90 гривны (+20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (без перемен), а продают в среднем по 41 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,35 гривны (+15 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-21 копейка), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают – за (-21 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,50 гривны (+20 копеек), а продажа – 40,94 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,68 гривны (-19 копеек).

(-9 копеек), а продажа – (-19 копеек). Евро покупают по 40,65 гривны (-5 копеек), а продают за 40,85 гривны (-12 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Амплитуда таких колебаний может быть в диапазоне 30 – 50 копеек.

Марченко подчеркнул, что такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).