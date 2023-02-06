Доллар резко подешевел в банках
6 февраля 2023, 09:45Читати новину українською
Курс доллара резко снизился за выходные в банках и отошел от уже стабильной отметки в 40 гривен. За двое суток американская валюта подешевела на 20 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 6 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,80 гривен (-20 копеек против 2 февраля ), а купить за 40,30 гривны (-20 копеек).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 42,95 гривны (-5 копеек), а продают в среднем за 43,70 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,97 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,25 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 43,87 гривны (+60 копеек), а продажа – 43,42 гривны (-27 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (без изменений), а продажа – 40,22 гривны (-3 копейки).
- Евро покупают по 43,15 гривны (-35 копеек), а продают за 43,40 гривны (-40 копеек).
Курс на этой неделе постараются активизировать
Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу заметил, что Изменений стратегии курсообразования пока не предусматривается.
По всем признакам, в течение 6 – 12 февраля курс доллара будет оставаться на уже привычном стабильном уровне – в пределах 39,5 – 41 гривна.
Также он добавил, что существенная макрофинансовая помощь, оказываемая Украине, будет способствовать решению бюджетных и экономических вопросов.