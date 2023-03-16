Доллар резко подорожал в банках: какая ситуация в обменниках и черном рынке
16 марта 2023, 10:30Читати новину українською
Наличный доллар заметно подорожал в сутки. Самый существенный скачок произошел в банках, так американская валюта подорожала на 20 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 16 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,30 гривны (+20 копеек против 15 марта), а купить за 38,75 гривны (+10 копеек).
Актуально Доллар почти по 38 гривен: продолжит ли курс падать на этой неделе
- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,43 гривны (+11 копеек), а продают – за 38,69 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,91 гривны (-34 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,58 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,70 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают по 40,61 гривны (-33 копейки), а продают за 40,95 гривны (-16 копеек).
Каким будет курс этой недели
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе участнику наличного рынка постараются по крайней мере удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки. Вместе с тем, она подчеркивает, что общие тенденции делают эту задачу довольно сложной.
Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар.