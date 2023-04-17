Курс доллара резко подпрыгнул за выходные

17 апреля 2023, 10:32
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Курс доллара на наличном рынке продолжает расти и практически достиг отметки в 38 гривен. Заметнее всего подорожала американская валюта в обменниках – на 20 копеек.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 17 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (+10 копеек против 14 апреля), а купить за 38 гривен (+5 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (+10 копеек), а продают в среднем по 41,65 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (+20 копеек), а продают – за 37,97 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 41,04  гривны (+22 копеек), а продажа – 41,54 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,83 гривны (+11 копеек), а продажа – 37,99 гривны (+14 копеек).
  • Евро покупают по 41,30  гривны (+10 копеек), а продают за 41,51  гривны (+11 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что с 17 по 23 апреля:

  • доллар будет оставаться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны,
  • евро не превысит 41 гривну в цене.

Причиной тому будет сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK)

После предпраздничного укрепления гривни уже по Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, стоит ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.

Автор: Дар'я Вереньова