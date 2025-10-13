Укр Рус
13 октября, 09:53
В обменниках обвал цены: выгодно ли сдавать доллар и евро

Валерия Городинская
Основні тези
  • За выходные в обменниках доллар обвалился почти на 40 копеек, а евро – более чем на 60 копеек.
  • По состоянию на 13 октября, покупка доллара в банках стоит 41,32 гривны, а продажа – 41,87 гривны.

За выходные в банках и на черном рынке валюты существенно прибавили в цене: только доллар подорожал на 16 копеек. Зато в обменниках тенденция наоборот на спад – евро рекордно обвалилось более чем на 60 копеек, а доллар – почти на 40 копеек.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 13 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,32 гривны (+12 копеек против 10 октября) и продажа по 41,87 гривны (+16 копеек).

  • Покупка евро проходит по 47,97 гривны (+17 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+10 копеек), а продать по 41,59 гривны (+4 копейки).
  • Покупка евро по 48,53 гривны (+18 копеек), а продажа по 48,76 гривны (+21 копейка).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-38 копеек), а продают по 41,65 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 47,62 гривны (-61 копейка), а продают по 48,90 гривны (-2 копейки).

Какой курс валют ожидать на рынке?

  • Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынке на этой неделе главную роль "будет выполнять" НБУ. Режим "управляемой гибкости", который мы считаем оптимальным для рынка в условиях войны, продлится в дальнейшем.

  • Дополнительным фактором того, что рынок будет стабильным, – это уровень потребительских цен, который совсем не демонстрирует безумного рывка вверх.

  • На эту неделю ожидается, что на межбанке что на межбанке стоимость обеих валют будет: 41,2 – 41,6 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро. Зато на наличном рынке – 48 – 49 49,5 гривен за евро и 41,25 – 41,65 гривны за доллар.