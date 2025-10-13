За выходные в банках и на черном рынке валюты существенно прибавили в цене: только доллар подорожал на 16 копеек. Зато в обменниках тенденция наоборот на спад – евро рекордно обвалилось более чем на 60 копеек, а доллар – почти на 40 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 13 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,32 гривны (+12 копеек против 10 октября) и продажа по 41,87 гривны (+16 копеек). Смотрите также Без надежды на перерасчет: в каких случаях деньги за холодные батареи не вернут Покупка евро проходит по 47,97 гривны (+17 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+10 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+10 копеек), а продать по 41,59 гривны (+4 копейки).

(+10 копеек), а продать по (+4 копейки). Покупка евро по 48,53 гривны (+18 копеек), а продажа по 48,76 гривны (+21 копейка). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-38 копеек), а продают по 41,65 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают по (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,62 гривны (-61 копейка), а продают по 48,90 гривны (-2 копейки). Какой курс валют ожидать на рынке? Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынке на этой неделе главную роль "будет выполнять" НБУ. Режим "управляемой гибкости", который мы считаем оптимальным для рынка в условиях войны, продлится в дальнейшем.

Дополнительным фактором того, что рынок будет стабильным, – это уровень потребительских цен, который совсем не демонстрирует безумного рывка вверх.

На эту неделю ожидается, что на межбанке что на межбанке стоимость обеих валют будет: 41,2 – 41,6 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро. Зато на наличном рынке – 48 – 49 49,5 гривен за евро и 41,25 – 41,65 гривны за доллар.