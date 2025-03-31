31 марта, 10:24
Пока доллар дешевеет евро растет: какие курсы в начале рабочей недели
Основні тези
- Доллар в банках и на черном рынке снизился, тогда как евро выросло в цене, достигая 45 гривен на черном рынке.
- Прогнозируется, что курс доллара в начале апреля будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.
За выходные доллар в банках и на черном рынке опустился, однако курс евро наоборот растет в цене. Поэтому на черном рынке евро при покупке и продаже достигли 45 гривен и даже больше.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 31 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,17 гривны (-3 копейки против 28 марта) и продажа по 41,77 гривны (-3 копейки).
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- Покупка евро проходит по 44,60 гривны (+5 копеек), продажа – по 45,20 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,53 гривны (-2 копейки), а продать по 41,52 гривны (+4 копейки).
- Покупка евро по 45 гривен (+8 копеек), а продажа по 45,20 гривны (+13 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 28 марта, доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-23 копейки), а дают по 41,62 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,42 гривны (-44 копейки), а продают по 45,20 гривны (+15 копеек).
Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, ожидается, что на 1 апреля официальный курс доллара может колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.
В то же время Лесовой заявил, что на этой неделе курс валюты не превысят показатели по состоянию на 1 января 2025, а потому курс будет довольно сдержанным.
Напомню, что 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар.
Таким образом, с 31 марта по 6 апреля на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривны.