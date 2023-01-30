Курс доллара продолжает укрепляться, а вот евро стабильно дорожает
30 января 2023, 09:55Читати новину українською
Курс доллара за выходные практически не изменился и продолжает находиться в привычном коридоре. А вот что касается евро, то валюта заметно выросла в обменниках и черном рынке за это время.
Курс валют в банках
- За данным "Минфину", 30 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,12 гривны (-3 копейки против 27 января), а купить за 40,60 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,70 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (+13 копеек), а продают – за 40,52 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 43,47 гривны (+27 копеек), а продажа – 43,67 гривны (-6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,48 гривны (-30 копеек).
- Евро покупают по 43,50 гривны (+50 копеек), а продают за 43,64 гривны (-6 копеек).
Каким будет курс этой недели
По мнению банкира Германа Марченко, которым он поделился с 24 Каналом, первая неделя февраля вряд ли привнесет какие-либо глобальные изменения на валютный рынок. Он также подчеркнул курсовую стабильность и равновесие, сохраняющееся на валютном рынке уже длительное время.
Ожидаем, что с 30 января по 5 февраля наличный курс доллара будет находиться в пределах 40-41 гривны за доллар.