Доллар стремительно дешевеет в обменниках: сколько стоит валюта 7 декабря

7 декабря 2022, 10:23
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Курс доллара в обменниках подешевел за сутки на 24 копейки, а вот в банках завис и держится на уровне еще прошлой неделе. Где самый выгодный курс сегодня, смотрите дальше.

Курс валют в банках

  • По данным Минфина, 7 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (без изменений против 6 декабря), а продать за 40,30 гривны (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 41 гривну (-5 копеек), а продают в среднем за 41,90 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,53 гривны (-24 копейки), а продают – за 40,15 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 41,07 гривны (-30 копеек), а продажа – 41,75 гривны (-17 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (-16 копеек), а продажа – 40,05 гривны (-12 копеек).
  • Евро покупают по 41,35 гривны (-22 копейки), а продают по 41,65 гривны (-21 копейки).

Каким будет курс этой недели

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

В течение недели я ожидаю постепенного увеличения спроса на иностранную валюту на наличном рынке и умеренного роста курса. На мой взгляд, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40–40,80 гривны за доллар.

Также банкирша добавила, что поддержку гривни в наличном сегменте по-прежнему будут оказывать сделки по покупке иностранной валюты на безналичном рынке с размещением приобретенной валюты на депозитах. "Популярность этого способа покупки валюты понемногу растет и отвращает часть спроса с наличного рынка", – рассказала Золотько.

Автор: Дар'я Вереньова