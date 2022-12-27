Доллар продолжает стремительно расти: где выгоднее всего сдать валюту
27 декабря 2022, 10:27Читати новину українською
Наличный доллар продолжает стремительно расти, преодолев психологическую отметку в 40 гривен за доллар. Существеннее всего американская валюта выросла за сутки в обменниках.
Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 27 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,10 гривен (+10 копеек против 26 декабря), а купить за 40,70 гривны (+30 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 41,80 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 42,60 гривны (+20 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,36 гривны (+22 копеек), а продают – за 40,84 гривны (+19 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,22 гривны (+21 копейка), а продажа – 42,86 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,55 гривны (+15 копеек), а продажа – 40,75 гривны (+15 копеек).
- Евро покупают по 42,42 гривны (+12 копеек), а продают за 42,70 гривны (+37 копеек).
К теме Каким будет курс доллара в последнюю неделю 2022 года.
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, рассказала, что тренд на ослабление гривны будет сохраняться на этой неделе из-за:
- сконцентрированы выплаты зарплат украинцам в последние дни года,
- рост потребительских настроений у населения.
По моему мнению, в течение последней недели года стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны за доллар.