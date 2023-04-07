Доллар стремительно вырос за сутки и снова выше 37 гривен

Доллар в обменниках и банках за сутки прибавил почти гривну. Так что курс на наличном рынке снова завис над психологической отметкой в 37 гривен за доллар.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37 гривны (+10 копеек против 6 апреля), а купить за 37,70 гривны (+30 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (+10 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,20 гривны (+32 копейки), а продают – за 37,93 гривны (+51 копейка), по данным finance.ua.

(+32 копейки), а продают – за (+51 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,30 гривны (+35 копеек), а продажа – 41,12 гривны (+52 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,60 гривны (+39 копеек), а продажа – 37,87 гривны (+53 копейки).

(+39 копеек), а продажа – (+53 копейки). Евро покупают по 40,70 гривны (+35 копеек), а продают за 40,97 гривны (+42 копейки).

Что прогнозировали эксперты на этой неделе

В НБУ отметили, что спрэд между наличным и официальным курсом в дальнейшем будет снижаться. Потому что в течение последнего месяца разрыв сократился способствовали калибровке валютных ограничений, созданию альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и мерам НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений, отметил регулятор в монетарном обзоре

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу спрогнозировала, что вероятно на этой неделе временно усилится спрос на валюту на наличном рынке, учитывая низкий курс, спровоцирующий временный рост стоимости доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение недели наличный курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,2 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко считает, что в предпасхальный период гривна может окрепнуть на 2 – 3%.